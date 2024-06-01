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Сегодня, 12:27

Клаудиньо назвал, кого считает лидером «Зенита» в текущем сезоне

Клаудиньо назвал себя, Кассьерру, Барриоса и Вендала лидерами «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос, кого считает лидером «Зенита» в текущем сезоне.

«Почему вы считаете, что у нас нет лидеров после ухода Малкома? У нас есть другие ребята, которые являются лидерами. Матео Кассьерра, который очень много забил, Барриос, Вендел и, думаю, я. Мы все лидеры», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

«Зенит» шестой раз подряд стал победителем РПЛ. Также команда Сергея Семака продолжает борьбу в FONBET Кубке России. В воскресенье, 2 июня, сине-бело-голубые сыграют в суперфинале с «Балтикой». Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Клаудиньо
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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