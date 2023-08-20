Клаудиньо по-русски ответил на вопрос, останется ли в «Зените»

Нападающий «Зенита» Клаудиньо сообщил «СЭ», что останется в команде на этот сезон.

— Ты останешься в «Зените» на этот сезон?

— Да! (Отвечает по-русски.)

В 5-м туре РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 3:1.