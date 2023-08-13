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Сегодня, 18:48

Клаудиньо пожаловался на судейство в перерыве матча с «Факелом»: «Хотелось бы равного отношения»

Руслан Минаев
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо остался недоволен работой судей в матче с «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы арбитры судили команды одинаково. Я получил удар по ногам, Дуглас — тоже. Судья не показал карточку сопернику. При этом, за нарушение правил на игроке «Факела» Дуглас тут же получил предупреждение. Мне кажется несправедливо. Я не говорю о том, что нам нужна эта помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», — сказал бразилец во время флеш-интервью в эфире «Матч Премьер».

Матч обслуживает судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым. ВАР — Евгений Кукуляк.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Факел
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
19
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