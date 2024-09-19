Клаудиньо работает индивидуально перед матчем с «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо работает отдельно от команды перед матчем 9-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, 27-летний бразилец работает в зале, но шансы, что футболист сможет помочь команде в предстоящей игре, сохраняются.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в матче с «Факелом» не примут усастие Ильзат Ахметов, Сергей Волков и Родригао. А выход на поле Максима Глушенкова и Юрия Горшкова остается под вопросом.

«Зенит» примет «Факел» 21 сентября. Встреча начнется в 16.30 мск.