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Сегодня, 13:54

Клаудиньо работает индивидуально перед матчем с «Факелом»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо работает отдельно от команды перед матчем 9-го тура РПЛ против «Факела», сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, 27-летний бразилец работает в зале, но шансы, что футболист сможет помочь команде в предстоящей игре, сохраняются.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в матче с «Факелом» не примут усастие Ильзат Ахметов, Сергей Волков и Родригао. А выход на поле Максима Глушенкова и Юрия Горшкова остается под вопросом.

«Зенит» примет «Факел» 21 сентября. Встреча начнется в 16.30 мск.

Источник: Metaratings.ru
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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