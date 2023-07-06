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Сегодня, 13:31

Клаудиньо рассказал, что мечтает однажды стать отцом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, что мечтает однажды стать отцом, как его партнер по команде и соотечественник Малком.

«Я очень счастлив за Малки, что у него родился сын. Думаю, он мечтал об этом. Для меня тоже это мечта. Надеюсь, однажды у меня появится девушка и ребенок. Он назвал сына Габриэл. Не знаю, почему не дал русское имя», — приводит слова Клаудиньо Metaratings.ru.

13 мая у Малкома родился сын, которого назвали Габриэл.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/klaudino-malkom-nazval-syna-gabriel-ne-znayu-pochemu-ne-dal-russkoe-imya-263987/
Клаудиньо
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