Клаудиньо: «Счастлив, что смог отличиться и помочь «Зениту». Слишком уж давно я не забивал»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу команды в матче 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (3:0).
Бразилец забил гол и стал лучшим игроком встречи.
«Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием. Слишком уж давно я не забивал, долго ждал этот момент и очень хотел его приблизить. Слава Богу, сегодня я был вознагражден за все усилия. Мой гол? Думаю, мне удалась небольшая импровизация — я нашел пространство в штрафной за спинами защитников, принял и обработал мяч, подкинул его, обыграв соперника, и смог точно пробить в угол. Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.
Моя безголевая серия действительно затянулась — сначала я получил травму, потом набирал форму, и это был очень непростой период в жизни, когда я не мог полноценно помогать команде. Так что я очень ждал сегодняшний гол — и ощущаю себя очень счастливым», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Клаудиньо.
Гол в ворота «Нижнего Новгорода» стал для Клаудиньо вторым в сезоне-2022/23. Свой первый гол в сезоне он забил 30 июля в игре 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).
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