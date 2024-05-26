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Сегодня, 11:10

Клаудиньо заявил, что планирует выступать за «Зенит» в следующем сезоне

Гоша Чернов
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем в петербургском клубе.

— Вы собираетесь остаться в «Зените» на следующий сезон?

— У меня контракт до 2027 года. На данный момент — да. Я должен отработать свой контракт. Конечно, сейчас я хочу наладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех.

— Но вы хотите остаться?

— Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Клаудиньо.

27-летний Клаудиньо в сезоне-2023/24 провел за команду 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» действует до 2027 года.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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