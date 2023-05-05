Клементьев считает, что Соболев и Промес могут провоцировать игроков «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Владимир Клементьев поделился мыслями в преддверии матча петербуржцев со «Спартаком» в рамках 26-го тура РПЛ.

— Надо выигрывать у «Спартака» и становиться чемпионами, чего там еще ждать, приводит «РБ Спорт» слова Клементьева.

— Помните, чем завершилась последняя игра между этими командами?

— Это на Кубок которая? Ну драчка там была, да. Получилось как получилось. В уме ее будут держать, наверное. «Спартак» может спровоцировать все, что угодно. Если игра будет складываться не в его пользу. Есть там такие ребята, как Соболев, Промес — могут плюнуть, боднуть, пихнуть.

— Как с этим бороться?

— Надо играть в футбол. Забивать голы. Кто забивает, тот выигрывает. Отвечать на провокации, плевать в ответ, драться с ними не надо. Будешь терпеть, они будут нервничать, и это только в плюс «Зениту» пойдет.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.