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Сегодня, 16:48

«Клермон» может арендовать Николсона у «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти на правах аренды в «Клермон», утверждает SPORTITALIA.

По информации источника, французский клуб близок к договоренности по аренде 26-летнего ямайца. Сообщается, что «Спартак» продолжит выплачивать игроку большую часть зарплаты.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее «СЭ» сообщал, что он может в ближайшее время покинуть клуб.

Ранее Николсон, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

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Шамар Николсон
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 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
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 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
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 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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Кр. Советов – Факел
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 - : -
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Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
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