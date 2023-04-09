Клотет назвал главные особенности футбола в России

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в разговоре с «СЭ» назвал главные особенности российского чемпионата.

«Спартак» — «Динамо» — потрясающий матч. Очень высокая конкуренция, обе команды выдали фантастическое представление. Особенности РПЛ? Очень интенсивный футбол, очень затратный. Футбол в России основывается на физике и настрое", — сказал Клотет «СЭ».

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта. После этого черно-белые проиграли в РПЛ «Ростову» (1:2) и одержали победу над «Факелом» (2:0), взяв три очка третий раз в сезоне.

После 22 матчей «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.