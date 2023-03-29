Клотет назвал Карпина одним из лучших тренеров РПЛ

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, кого считает лучшими тренерами РПЛ.

«Из испанцев — Абаскаль. Также отмечу серба Йокановича из «Динамо». Но особенно хотелось бы выделить тренера «Ростова» и сборной России — Валерия Карпина. Я любил его как футболиста. Карпин был умным, техничным и работоспособным игроком на поле. У него отличный характер и уверенность в себе. Как тренер он пропагандирует умный и агрессивный футбол, поэтому игра в Ростове будет по-настоящему сложной. Скорее бы встретиться с ним на футбольном поле, ведь чем больше матчей против «Ростова» Карпина и его позиционного футбола, тем больше растешь, как тренер», — приводит Sport24 слова Клотета.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.