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Сегодня, 17:07

Клотет назвал Карпина одним из лучших тренеров РПЛ

Алина Савинова
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, кого считает лучшими тренерами РПЛ.

«Из испанцев — Абаскаль. Также отмечу серба Йокановича из «Динамо». Но особенно хотелось бы выделить тренера «Ростова» и сборной России — Валерия Карпина. Я любил его как футболиста. Карпин был умным, техничным и работоспособным игроком на поле. У него отличный характер и уверенность в себе. Как тренер он пропагандирует умный и агрессивный футбол, поэтому игра в Ростове будет по-настоящему сложной. Скорее бы встретиться с ним на футбольном поле, ведь чем больше матчей против «Ростова» Карпина и его позиционного футбола, тем больше растешь, как тренер», — приводит Sport24 слова Клотета.

28 марта «Торпедо» объявило о назначении Клотета главным тренером команды. Как стало известно «СЭ», контракт испанского специалиста с московским клубом рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-zhozep-klotet-nazval-luchshikh-trenerov-rpl-osobenno-otmechu-valeriya-karpina
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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