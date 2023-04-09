Клотет — о будущем «Торпедо» в РПЛ: «Мы делаем правильные шаги!»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в разговоре с «СЭ» оценил шансы московской команды на сохранение прописки в РПЛ.

«Останется ли «Торпедо» в РПЛ? Моя единственная цель помогать команде совершенствоваться шаг за шагом, становится лучше. Этим мы и занимаемся. Мы делаем правильные шаги для нашего будущего», — сказал Клотет «СЭ».

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта. После этого черно-белые проиграли в РПЛ «Ростову» (1:2) и одержали победу над «Факелом» (2:0), взяв три очка третий раз в сезоне.

После 22 матчей «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.