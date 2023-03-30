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Сегодня, 12:18

Клотет: «Несколько игроков «Торпедо» в хорошем смысле удивили меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что несколько игроков команды в хорошем смысле удивили его своим уровнем.

«В «Торпедо» есть игроки, которые выделяются, но я не буду их называть. Поймите меня правильно: я работаю с командой двое суток и не могу глубоко понять, кто есть кто. Тем не менее должен сказать, что несколько игроков удивили меня, в хорошем смысле. В их числе есть и как совсем юные, так и ветераны. Поскольку я уважаю всех ребят, имена называть не буду», — цитирует Клотета ТАСС.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Источник: https://tass.ru/sport/17403781
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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