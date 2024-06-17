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17 июня, 22:57

Клуб РПЛ хочет приобрести Тимошенко из «Родины»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Родины» Иван Тимошенко может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, на 25-летнего россиянина претендует один из клубов РПЛ, который предложил за игрока 500 тысяч евро. «Родина» ответила отказом, так как хочет получить за Тимошенко большую сумму.

В минувшем сезоне форвард провел 31 матч, забил 15 мячей, сделал две результативные передачи и с 14 мячами стал вторым в списке лучших бомбардиров ФНЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/klub-rpl-pitaetsya-podpisat-odnogo-iz-luchshih/
ФК Родина
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