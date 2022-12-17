Клуб РПЛ интересуется вингером «Кайрата» Алыкуловым

Агент Владимир Осипов, представляющий интересы вингера «Кайрата» Гулжигита Алыкулова, сообщил, что клуб из второй восьмерки РПЛ проявляет интерес к футболисту.

«К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки российской премьер-лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение. Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров», — цитирует «РБ Спорт» Осипова.

Срок действующего контракта Алыкулова с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Киргизии в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Алыкулов провел за «Кайрат» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.