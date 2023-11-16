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Сегодня, 15:38

Metaratings: клуб серии А отказался от Соболева из-за проблем с дисциплиной

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Одна из команд итальянской Серии А отказалась от услуг нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за большого количества скандалов с его участием.

Форвард устраивал клуб по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, после жеста в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в сезоне-2022/23, сообщает Metaratings.ru

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Соболеву надо прибавлять во всем.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
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