Клубный турнир стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля

Сегодня, 13:48
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что турнир с участием клубов из стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля.
«Клубы мы объявим, но четыре страны точно будут. Это Китай, Катар, Россия и Бразилия. Турнир пройдет с 1 по 12 февраля», — цитирует Медведева ТАСС.
БРИКС — межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.
«Зенит» выступит в турнире с участием команд из стран БРИКС