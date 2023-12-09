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РПЛ

Сегодня, 13:48

Клубный турнир стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля

Руслан Минаев
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что турнир с участием клубов из стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля.

«Клубы мы объявим, но четыре страны точно будут. Это Китай, Катар, Россия и Бразилия. Турнир пройдет с 1 по 12 февраля», — цитирует Медведева ТАСС.

БРИКС — межгосударственный союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24.

«Зенит» выступит в турнире с участием команд из стран БРИКС

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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