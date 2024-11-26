Клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к Угальде

Как стало известно «СЭ», клубы из Франции, Англии, Испании и Португалии проявляют интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Многим в Европе нравится стиль игры форварда. Во многих клубах Угальде сравнивают с бывшим нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

В текущем сезоне 22-летний костариканец провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи. Футболист возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ. В FONBET Кубке России в активе форварда 1 гол в 3 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Угальде в 9 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.