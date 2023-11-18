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Сегодня, 11:28

Клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии интересуются Кади

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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К полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу был предметный интерес от нескольких клубов. Основные направления — Саудовская Аравия и ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 27-летнему игроку проявляли интерес несколько клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Отмечается, что в «Краснодаре» не хотят расставаться с Боржесом, поэтому до официальных переговоров дело не дошло.

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел за «Краснодар» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kadi-interesuyutsya-kluby-iz-oae-i-saudovskoj-aravii/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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