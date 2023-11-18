Клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии интересуются Кади

К полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу был предметный интерес от нескольких клубов. Основные направления — Саудовская Аравия и ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 27-летнему игроку проявляли интерес несколько клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Отмечается, что в «Краснодаре» не хотят расставаться с Боржесом, поэтому до официальных переговоров дело не дошло.

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел за «Краснодар» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.