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Сегодня, 16:41

Клубы РПЛ интересовались сербским форвардом Кахвичем

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица сообщил, что российские команды проявляли интерес к нападающему белградского ОФК Александару Кахвичу.

«По Александару есть предложения из Западной Европы, к нему большой интерес. Несколько российских клубов также следили за ним, мы общались. Но нужно найти подходящий момент для трансфера, правильный клуб для развития, который готов заплатить. Кахвич стоит недешево — ОФК просит за него 2 миллиона евро. Так что это не самая простая сделка», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Кахвич провел за ОФК в чемпионате Сербии 6 матчей и забил 5 мячей. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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