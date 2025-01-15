Клубы РПЛ интересуются защитником «Замалека» Абдельмагида

Несколько клубов РПЛ интересуются защитником «Замалека» Абдельмагида. Клуб просит за игрока просит 1,5 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», ряд клубов РПЛ проявляют интерес к египетскому защитнику Хоссаму Абдельмагиду из «Замалека». За 23-летнего игрока «Замалек» хочет выручить около 1,5 миллиона евро.

Абдельмагид в этом сезоне провел 16 матчей и забил 1 гол. Контракт «Замалека» с 23-летним защитником рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.