Клубы РПЛ могут выдвинуть гендиректора «Ахмата» в исполком РФС

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров с высокой долей вероятности будет выдвинут в исполком РФС от РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Айдамиров является главным кандидатом в качестве представителя клубов РПЛ в исполкоме РФС. Сейчас из высшей лиги в руководящий орган союза входят президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев.

Айдамиров — вице-президент и генеральный директор «Ахмата». Также он является специальным представителем главы Чеченской республики в Москве. В мае прошлого года менеджер назывался одним из возможных кандидатов на пост президента РПЛ, однако тогда клубы лиги поддержали кандидатуру Александра Алаева.

Голосование за кандидатов состоится 26 апреля на общем собрании клубов РПЛ.