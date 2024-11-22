Клубы РПЛ планируют разработать совместную стратегию по улучшению чемпионата России

РПЛ намерена обсудить стратегию развития на срок с 2026 по 2030 год со всеми клубами лиги. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Утверждается, что организация на этой неделе провела стратегическую сессию с участием делегатов от всех 16 команд с целью услышать пожелания и предложения по улучшению турнира. Мнения всех клубов будут взяты за основу будущей стратегии, которую планируют начать разрабатывать в начале весны 2025 года.

Клубы, в свою очередь, намерены сами создать документ, чогласно которому должны учитываться их интересы и взгляды на российский футбол.

Также представители РПЛ хотят, чтобы основы развития лиги никак не зависели от наличия или отстутствия санкций в отношении российского спорта.