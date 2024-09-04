Клубы РПЛ предлагают ряд мер для улучшения работы судей

По данным «СЭ», клубы РПЛ разработали ряд предложений, которые могли бы помочь улучшить судейство, снизить возникшее напряжение, увеличить доверие к действиям арбитров, разобраться общественности, а также участникам чемпионата России в тонкостях трактовок правил.

1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.

2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.

3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.

4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.

5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей.

На вчерашней встрече представителей РПЛ с главой судейского комитета Милорадом Мажичем серб пообещал изучить предложения клубов.