Клубы РПЛ проголосовали за изменения регламента для привлечения иностранных судей

Сегодня, 20:25
Клубы РПЛ на общем собрании, которое состоялось 23 ноября, проголосовали за изменение регламента, чтобы привлекать иностранных арбитров, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, речь идет об обмене арбитрами с зарубежными федерациями. В РПЛ смогут работать судьи из Белоруссии, Катара и Саудовской Аравии. Договоренность достигнута на два сезона.
После окончания первого круга лидером РПЛ с 32 очками является «Краснодар». На втором месте идет «Зенит» (30 очков), на третьем — «Динамо» (25).