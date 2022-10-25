Клубы РПЛ проявляют интерес к футболисту, выступающему в США

Как стало известно «СЭ», клубы РПЛ проявляют интерес к французскому нападающему Кеми Амичи, который выступает за университетский клуб «Эшвилл Сити».

Также к игроку проявляют интерес клубы МЛС и Франции. За последние полтора года Амичи сыграл 41 матч, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач.

В текущем сезоне игрок провел 8 матчей и отметился 5 голами и 4 голевыми передачами.