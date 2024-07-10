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Сегодня, 13:06

Клубы РПЛ утвердили схему распределения доходов

Алина Савинова
Логотип РПЛ
Фото Global Look Press
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Клубы РПЛ утвердили модель распределения доходов и расходов между командами в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

Призовой фонд будет создан из определенной доли доходов от коммерческих поступлений по действующим контрактам с партнерами РПЛ, исходя из двух параметров: уровня посещаемости и активности в медиа.

Все прочие доходы от реализации коммерческих прав, за исключением призового фонда, будут делиться между клубами в соотношении 50:50 (одна половина — в равных долях, другая — в зависимости от спортивных результатов в прошедшем сезоне).

Трех новичков лиги ждет welcome pack в размере дополнительных 0,25%. Также будет сформирован целевой фонд развития АФК «РПЛ», порядок расходования средств из которого определит правление, состоящее из представителей клубов.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар». Тройку лидеров замкнуло «Динамо».

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь на новый сезон. Матчи первого тура пройдут 19-22 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года.

Источник: https://t.me/premierliga/22734
Футбол
РПЛ
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