Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

Сегодня, 18:00
Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. 1-й тур РПЛ пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.
Участие в чемпионате примет 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкала.
По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и выбыл по итогам стыковых матчей).
По итогам первой лиги 2023/24 в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).
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