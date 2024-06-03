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Сегодня, 18:00

Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

В сезоне-2024/25 чемпионата России примет участие 16 команд
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Лукойл Арена&amp;quot; в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. 1-й тур РПЛ пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

Участие в чемпионате примет 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкала.

По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и выбыл по итогам стыковых матчей).

По итогам первой лиги 2023/24 в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).

Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

  • «Акрон»
  • «Ахмат»
  • «Динамо» (Махачкала)
  • «Динамо» (Москва)
  • «Зенит»
  • «Краснодар»
  • «Крылья Советов»
  • «Локомотив»
  • «Оренбург»
  • «Пари НН»
  • «Ростов»
  • «Рубин»
  • «Спартак»
  • «Факел»
  • «Химки»
  • ЦСКА

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.

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