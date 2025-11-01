Клубы РПЛ за 5 лет направили более 21 миллиарда рублей на подготовку резерва

1 ноября, 15:08
Ежегодные вложения клубов РПЛ в развитие молодежного и детско-юношеского футбола выросли с 2,79 миллиарда до 6,05 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на РФС.
Общая сумма вложений за 5 лет составила 21,7 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2025 году клубы суммарно потратят около 6-7 миллиардов.
27 октября генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о тратах организации на детско-юношеский футбол в период санкций.
Деп Б.Охта
Классно похвастался!!! Отчётом это не назовёшь. Мы тратим на ..... абстактную, яко бы рабрту ... миллиарды. А где результат? Если 21,7 миллиарда рублей поделить на количество выпускников, ИГРАЮЩИХ (не сидящих в запасе) в клубах РПЛ, то сколько миллионов придётся на одного? Не пора ли в футбольное хозяйство засылать счётную палату?
AlexCS4
Поглядим на выхлоп. Как я понимаю, это без учета вложения в клубные школы, а только отчисления в РФС, которые он и пилит?
