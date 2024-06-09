Клубы Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев» Рахмановичем

Сегодня, 10:00
Как стало известно «СЭ», клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем. Однако конкретных предложений пока сделано не было.
Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.
В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за «Крылья Советов».