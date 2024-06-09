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Сегодня, 10:00

Клубы Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев» Рахмановичем

Микеле Антонов
Корреспондент
Амар Рахманович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», клубы из Саудовской Аравии интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем. Однако конкретных предложений пока сделано не было.

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне на счету 30-летнего Рахмановича 7 голов и 4 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за «Крылья Советов».

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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