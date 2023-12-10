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Сегодня, 21:00

Клюев назвал очень обидной ничью «Сочи» в матче с «Оренбургом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Денис Клюев подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Оренбург» отыгрался на последних секундах благодаря голу Данилы Хотулева.

«Результат очень обидный. Прекрасно понимаю ребят, какое у них сейчас состояние. Хотя провели хороший матч, особенно нам удался первый тайм. К сожалению, смогли забить только один гол, хотя моменты были, чтобы увеличить счет.

А во втором тайме было уже сложнее. Соперник отреагировал, игра немного изменилась. Но все равно не опускали руки, были моменты, были подходы. Но немножко не дотерпели", — сказал Клюев на пресс-конференции.

С 11 очками «Сочи» остается на последнем месте в РПЛ. «Оренбург» (15 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Сочи»
Денис Клюев
Футбол
ФК Оренбург
ФК Сочи
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