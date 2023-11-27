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Сегодня, 18:27

Клюев рад, что Сутормин отдал голевую передачу на Мостового в матче с «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, оценил игру своего клиента в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

«Правда ли что в Алексее заинтересован ЦСКА, и мы будем искать варианты зимой? Это без комментариев. Но я очень рад, что Алексей вышел в игре против «Сочи» и отдал классную голевую передачу на Андрея Мостового», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

29-летний Сутормин в этом сезоне провел за «Зенит» 12 игр во всех турнирах, сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-klyuev-ya-rad-chto-sutormin-otdal-klassnuyu-golevuyu-peredachu-na-mostovogo-v-matche-s-sochi-309617/
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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