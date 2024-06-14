Кнудсен перешел из «Ростова» в «Хольштайн»

«Ростов» достиг договоренности с «Хольштайном» о трансфере норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена, сообщает пресс-служба российской команды.

Норвежец перешел в «Ростов» на зимнем сборе в сезоне-2021/22. За желто-синих он провел только один матч в РПЛ.

В сезоне-2022/23 футболист на правах аренды выступал за норвежский «Лиллестрем», а с 2023-го играл за датский «Орхус». В минувшем сезоне на счету 22-летнего игрока 3 гола и 1 результативная передача в 36 матчах за команду из Дании во всех турнирах.