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Кобелев: «Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру команды в последних матчах чемпионата России.

— Что сейчас происходит с «Динамо»? Команда не играет плохо, — приводит слова Кобелева «РБ Спорт». — «Динамо» по-прежнему борется за третье место, потому что «Спартак» и «Зенит» уже оторвались. Да, бело-голубые невзрачно выглядели в чемпионате в игре с «Крыльями», и рестарт РПЛ им не удался, но я бы не стал категорично говорить об игре команды. К сожалению, на наших полях из-за погоды сложно играть в комбинационный футбол. То, что «Динамо» наигрывало при хорошей погоде в Турции, в ОАЭ, бело-голубые не могут воплотить в жизнь. Хотелось бы, чтобы «Динамо» выглядело, как в конце 2022 года. Все-таки рассчитывали на большее.

— Кто в нападении сейчас смотрится предпочтительнее — Тюкавин или Смолов?

— Тюкавин постоянно забивает. Если есть возможность, можно использовать Смолова и Тюкавина вместе. Сейчас Захарян не очень хорошо выглядит, как и Макаров. Хочется, чтобы Тюкавин получал больше игрового времени.

После 19 туров «Динамо» располагается на четвертом месте в РПЛ. Ранее московская команда проиграла «Краснодару» (1:3), единственный гол забил Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-hochetsya-chtoby-tyukavin-poluchal-bol-she-igrovogo-vremeni/
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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