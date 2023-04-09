Кобелев: «Когда забивал Макаров, Селихова смутил Тавареш»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после дерби со «Спартаком» (3:3) в 22-м туре РПЛ оценил ошибки голкипера красно-белых Александра Селихова и защитника бело-голубых Николаса Маричаля.

— «Спартак» с Промесом и без него — две разные команды?

— Да. Промес — это большая потеря. Плюс не было Мозеса, который контролирует игру в центре поля.

— Эта игра показала, что потеря Фернандеса для «Динамо» является чуть ли не роковой. Связка Сазонов — Маричаль в центре обороны — взрывоопасная?

— (Смеется.) Второй гол динамовцы привезли себе сами. Казалось бы, простая ситуация... Маричаль так обработал мяч, что тот достался Игнатову — последовала голевая передача. Да уж... С другой стороны, спартаковцы тоже «хороши».

— Вы про ошибки Селихова?

— Первый гол — точно его просчет. Ему надо было выходить на навес и выбивать этот мяч.

— А гол Макарова?

— Понятно, что голкипер никак не среагировал, тут возникает вопрос. Но ведь его спутал Тавареш.

— Разве?

— Ну да. Защитник сделал движение ногой, вроде как потянулся за мячом. Но не достал его. В таких случаях либо ты точно играешь этот мяч, либо сознательно пропускаешь его и даешь понять вратарю — играешь ты!

«Спартак» с 42 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей. «Динамо» после ничьей продолжает отставать от красно-белых на 6 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице.

Полностью интервью Кобелева «СЭ» можно прочитать здесь.