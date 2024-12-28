Кобелев: «Лучший футболист первой части сезона РПЛ — Угальде»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал нападающего «Спартака» Манфреда Угальде лучшим футболистом первой части сезона РПЛ.

«Лучшим футболистом первой части сезона назову Угальде. Он нападающий, ему не надо отбирать мячи, много двигаться. Его задача забивать, и он успешно с ней справился. Если бы не травма Глушенкова и спад Батракова, то они могли бы рассчитывать на звание лучшего. Кордоба тоже шикарно себя проявил. Никогда не любил оценивать игроков по определенной части сезона, потому что наш чемпионат проходит в два этапа. В трехмесячную паузу может случиться что угодно», — сказал Кобелев «РБ Спорт».

Угальде провел 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Манфреда Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.