Кобелев назвал бессмысленным обсуждение отъезда Кузяева в Турцию

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Бешикташ».

«Я в прошлом году по Захаряну целый месяц отвечал на подобные вопросы по поводу «Челси», а в конце концов все это оказалось уткой. Поэтому, давайте так: когда будет конкретное предложение, когда будет контракт подписан, тогда и будем обсуждать. А пока это бессмысленно», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

14 июня стало известно, что турецкий клуб готов предложить Кузяеву контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провел 38 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.