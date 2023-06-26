Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:59

Кобелев назвал лучшего распасовщика чемпионата России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что игрок «Зенита» Вендел является лучшим распасовщиком РПЛ.

«Футбол меняется, схемы меняются. Сложно назвать, кто в РПЛ лучший центральный полузащитник. Давайте я лучше скажу, кто главный распасовщик, кто создает. Для меня в РПЛ лучше Вендела из «Зенита» никого нет. Он менее заметен, чем Клаудиньо или Малком. Но тот объем работы, который он выполняет, как он начинает атаки, как работают линии — впечатляет. Он добавляет динамику в игру «Зенита», может резко поменять вектор атаки. Вендел, благодаря своей игре как раз раскрывает Клаудиньо и Малкома. Без него в атаке уже не так все гладко», — цитирует Кобелева Legalbet.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-nazval-luchshego-raspasovshika-rpl/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» готова отказаться от шин из Румынии и Турции? Звериное лицо капитализма
Звездный легкоатлет упал с мотоцикла. Сезон для Шубенкова закончен?
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Покинувшие «Зенит» тренеры будут работать в одном из итальянских клубов
Нивалдо считает, что Личка может привести «Динамо» к чемпионству
Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»
Селюк — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «С бразильцами никогда нельзя ни о чем договариваться»
В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома
Кузьмичев: «Вендел — сильный игрок, но его уход никак не скажется на амбициях «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геннадий Орлов: «Из-за Малкома я начал ходить на матчи»

Карасев заявил, что работе на ВАР невозможно научить