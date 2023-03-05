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5 марта, 22:29

Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут все индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — цитирует RT Кобелева.

В 25 матчах за «Динамо» в этом сезоне 19-летний футболист забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Источник: russian.rt.com
Андрей Кобелев (футбол)
Арсен Захарян
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