Кобелев назвал шикарным достижение Шунина, превзошедшего Яшина

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о достижении голкипера команды Антона Шунина, который по количеству матчей за бело-голубых обошел Льва Яшина.

«Мы видим, что практически нет футболистов, которые бы всю жизнь играли в одной команде, переходов очень много. И такое количество матчей за «Динамо» — шикарное достижение Антона», — цитирует Кобелева «Газета.Ru».

36-летний Шунин является воспитанником «Динамо». За команду он играет с 2007 года. Всего на его счету 359 матчей, 399 пропущенных мячей и 124 игр на ноль.

Яшин провел за московский клуб 358 матчей. Он является единственным вратарем в истории футбола, который смог завоевать «Золотой мяч».