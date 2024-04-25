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Сегодня, 12:53

Кобелев назвал Тюкавина лидером «Динамо»: «Он приносит команде очки»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Нападающий — это зависимый игрок. Но умение ставить точку, завершать атаки, отдавать голевые передачи, находясь в штрафной соперника, это большой дар. Это есть у Тюкавина. Он приносит «Динамо» очки своими голами и передачами. Поэтому Константин один из лидеров команды», — сказал Кобелев «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 32 матча, забил 14 голов и отдал 11 голевых передач.

«Динамо» после 25 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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