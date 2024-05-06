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6 мая, 23:46

Кобелев назвал Тюкавина лучшим нападающим РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Какие у него перспективы? Это будет видно, как говорится, «завтра». Но на сегодняшний день это лучший нападающий в России. А с кем ещё сравнить? Кассьерра не забивает давно, Кордоба в весенней части тоже не в порядке. А Тюкавин тащит «Динамо», забивая важные мячи. С моей точки зрения, на сегодня это лучший нападающий», — цитирует Кобелева Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

Источник: Metaratings
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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