Кобелев назвал Тюкавина «волшебной палочкой» в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Со стороны очень сложно судить, кто заслуживает играть больше. Это должен решать тренерский штаб. Но хорошо, когда Славиша Йоканович включает вариативность: выпускает Тюкавина, Смолов при этом опускается назад. Там его не ждут. На этой позиции он способен отдать передачу, да и сам пройти и забить. А Константин — волшебная палочка. Он выходит, создает моменты и забивает», — приводит RT слова Кобелева.

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу в матче 18-го тура РПЛ над «Крыльями Советов» (1:0), всего на счету 20-летнего форварда 7 забитых мячей в 25 играх за москвичей.