Кобелев объяснил, чем ему не понравилось дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2), выделив моменты, которые вызвали у него недовольство.

«Футбола было очень мало, было много борьбы, что в принципе в дерби допустимо. Но еще больше было необоснованных потерь, поэтому об игре тут говорить вряд ли стоит. Плюс драки непонятные. Я думаю, что мне лично игра вообще не понравилась. «Спартак» взял три очка, с моей точки зрения, заслуженно, он выглядел получше», — приводит слова Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

Благодаря победе над армейцами «Спартак» поднялся на пятое место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками в 14 матчах. ЦСКА опустился на шестую строчку, красно-синие отстают от красно-белых на 1 очко.