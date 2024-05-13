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Сегодня, 19:15

Кобелев объяснил спад в игре «Зенита»: «Опоздали с перезагрузкой команды»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Мне кажется, что «Зенит» опоздал с перезагрузкой команды. Осенью сине-бело-голубые, не показывая феерическую игру, набирали очки. А зимой были куплены футболисты, которые сразу попали в стартовый состав, но сейчас они сидят в запасе и не могут помочь команде. Кассьерра, Вендел и Клаудиньо тащили «Зенит» осенью, но сейчас они не показывают ту игру, которую могут. Таким образом, коллектив не может забить гол», — сказал Кобелев «СЭ».

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 балла.

РПЛ
ФК Зенит
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