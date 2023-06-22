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Сегодня, 14:44

Кобелев оценил назначение Лички на пост главного тренера «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на новость о том, что чешский специалист Марцел Личка возглавил московскую команду.

«Хороший ли вариант Личка для «Динамо»? Этот вопрос надо задавать руководству. Они выбирали его, будем смотреть, как дальше все будет развиваться. Марцел знает русский язык. Вообще я считаю, что человек, работающий в нашей стране, должен знать наш язык. Он должен хотя бы общаться. Так во всем мире — если ты работаешь в Испании, то должен знать испанский, работаешь в Англии, должен знать английский. Почему-то у нас принято, что приезжает иностранец, работает 2-3 года, но не разговаривает по-русски. По моему мнению, это неправильно», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-khoroshii-li-variant-lichka-dlya-dinamo-marcel-znaet-russkii-yazyk-260661/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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