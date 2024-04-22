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Сегодня, 18:34

Кобелев оценили игру «Зенита» в матче с «Оренбургом» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев оценил игру клуба после победы над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

«Зенит» создает достаточно моментов, но не все получается в атакующей стадии. С моей точки зрения, важно то, как они играют и получают очки, а любая победа, даже со счетом 1:0, дает три очка. «Зенит» набирает свои очки, хоть и не смог сильно оторваться от «Краснодара». Плюс к тому сине-бело-голубые участвуют в Кубке России», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

 
Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-zenit-ne-tak-khorosh-no-ostalnye-kluby-ne-mogut-sostavit-konkurenciyu-356011/
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Оренбург
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