Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:01

Андрей Кобелев: «Отсутствие Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на информацию о том, что нападающий Квинси Промес пропустит зимние тренировочные сборы «Спартака».

«Разумеется, отсутствие Квинси Промеса на сборах скажется как на нем, так и на «Спартаке». К сожалению, индивидуально невозможно подготовиться так, как вместе с командой. Ведь дело не только в работе на тренажерах и выполнении прочих необходимых упражнений, требуется еще принимать участие в контрольных матчах и ловить ритм. Плюс на сборах нарабатываются связи и наигрываются определенные моменты.

Поэтому Промесу придется намного сложнее, чем если бы он находился в коллективе. Но в первую очередь все зависит от того, как он сам будет индивидуально трудиться и на какой физический уровень выйдет перед возобновлением сезона", — цитирует тренера RT.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1096104-kobelev-promes-sbory-spartak
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
В «Аль-Насре» заявили, что Роналду не обязан поддерживать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Освещавший события в Донбассе француз попросил политического убежища в РФ
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби
Юран — о селекции «Химок»: «Я составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...»
Юран назвал причину своего ухода из «Химок»
Юран: «Атакующий футбол «Химок»? 0:5 от «Спартака», 1:6 от «Динамо»...»
Юран — о «Химках»: «Как можно отказываться от Глушакова, Кухарчука, Тихого? Клуб идет в первую лигу. А потом...»
«Похоже, «Химки» выбрали путь в никуда. Зато один игрок стал чаще выходить на поле». Интервью Юрана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Юран — о «Химках»: «Как можно отказываться от Глушакова, Кухарчука, Тихого? Клуб идет в первую лигу. А потом...»

Кечинов: «В высочайшем уровне мастерства Промеса никто не сомневается, оно останется при нем»