Кобелев отреагировал на решение Николича отказать «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на решение Марко Николича отказать столичному клубу.

«Отказ Николича? Сложный вопрос почему он отказался. Это нужно адресовать вопрос к руководству клуба. Необходимо формировать цели и задачи команды, чтобы привлекать специалиста. Если этого нет, то мало кто согласится работать. Клубу сейчас нужно искать специалиста как можно скорее. Готов ли я взять команду? Поговорю с ними об этом, как поступит предложение», — приводит слова Кобелева Sport24.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.