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Сегодня, 16:37

Кобелев отреагировал на решение Николича отказать «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на решение Марко Николича отказать столичному клубу.

«Отказ Николича? Сложный вопрос почему он отказался. Это нужно адресовать вопрос к руководству клуба. Необходимо формировать цели и задачи команды, чтобы привлекать специалиста. Если этого нет, то мало кто согласится работать. Клубу сейчас нужно искать специалиста как можно скорее. Готов ли я взять команду? Поговорю с ними об этом, как поступит предложение», — приводит слова Кобелева Sport24.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-31-kobelev-gotovli-ya-vzyat-dinamo-pogovorim-s-nimi-kogda-postupit-predlozheniye
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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