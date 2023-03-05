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Сегодня, 21:53

Кобелев: «Победа над «Крыльями» придала сил «Динамо», команда будет прибавлять с каждой игрой»

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

«Я бы не стал говорить, что «Крылья Советов» — неудобный соперник для «Динамо», — приводит RT слова Кобелева. — Все-таки кубковые игры отличались своей стратегией, и нужно понимать, что команды постепенно вкатываются в сезон. У кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Уверен, сегодняшняя победа придала сил ребятам и «Динамо» будет прибавлять с каждой игрой».

Специалист также отметил, что никаких претензий к судейству в матче нет и все было по делу.

«Да, поначалу казалось, что в моментах с голами не было нарушений правил, но после демонстрации повторов все вставало на свои места. Особенно в эпизоде со вторым мячом, когда Бенхамин Гарре подыграл себе рукой. Важно разбирать такие моменты», — добавил Кобелев.

«Динамо» с 32 очками после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1119501-kobelev-dinamo-igra-match-sudeistvo
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
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